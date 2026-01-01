Върховният касационен съд ще вземе решение в срок за убийството на Димитър Малинов от Цалапица, стана известно на днешното заседание на съда. По делото е обвиняем Рангел Бизюрев.

Според адвоката на Бизюрев - Делчо Джубелиев, са допуснати процесуални нарушения, а наложеното наказание е несправедливо. Той допълни, че според експертизите умишлено причинените телесни повреди са били леки, а тежката телесна повреда, довела до смъртта на Димитър, е била по непредпазливост.

Става въпрос за нечовешки побой, който по никакъв начин не е бил провокиран от загиналия, заяви адвокатът на частните обвинители Димитър Марковски. Той настоя Върховният съд да върне делото на по-долната инстанция.

"Съжалявам за случилото се. Знаех, че съм по-голям и по-силен от него и не исках да го убивам. Той беше на 24-25 години, аз бях на 30 години тогава, започвах да мисля за дом и семейство. Почерних както живота на майката Атанаска Бакалова, така и моя", каза Рангел Бизюрев в последните си думи пред съда. Той допълни, че е левичар, а счупените ребра са от дясната страна.

БТА

От прокуратурата призоваха съдът да уважава искането на адвоката на Бизюрев, защото експертизите показват, че побоят е извършен особено жесток начин и също призоваха съда върне делото на долната инстанция.

Всички телесни повреди, нанесени с удари, са леки, съгласно съвременната медицина. В следствие на един от тях, в носа, се получава кръвотечение. С течение на времето тази лека телесна повреда прераства в тежка, от която последва смъртта. При нанасяне на ударите няма нанесена различна от лека повреда, каза пред медиите адвокат Джубелиев.

Той коментира становището на прокуратурата, според което са нанесени много удари с много силен интензитет и особена жестокост като каза, че суверенно право на прокуратурата е срещу кого и какви обвинения да предяви. Той обясни, че касационната жалба е била същата, като тази пред апелативния съд.

Надявам се делото да бъде върнато в Апелативния съд и Бизюрев да си получи доживотната присъда. Това е справедливо наказание за това, което извършиха на Митко. Всички те, които са участвали, трябваше да са с това обвинение и доживотна присъда, каза пред медиите Атанаска Бакалова, майка на Димитър Малинов.

Тя допълни, че вярва, че такъв ще бъде резултатът, ако Върховният съд върне делото на възивната инстанция. "При първата инстанция близнаците трябваше да дават показания, но те отказаха, както и очни ставки. Те нарушиха закона още в Окръжния съд. Единият близнак се отказа от показанията, които е дал година по рано. Експертизи, които бяха поискани от моите адвокати, бяха отхвърлени от съда. Надявам се делото да се върне и да имаме все още справедливи съдии. Митко не е заслужавал такава смърт", каза още Бакалова.

През април миналата година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Бизюрев за убийството на Малинов. Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март миналата година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.