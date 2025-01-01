Апелативният съд в Пловдив отложи делото срещу Рангел Бизюрев, осъден на предходна инстанция за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители - адвокатите Антоанета Николова и Димитър Марковски. "Да разглеждаме делото в тяхно отсъствие би накърнило правата на пострадалите. Приемаме с компромис, че са налице уважителни причини да не се явят", посочиха от съдебния състав, цитирани от кореспондента на БТА Ирина Шопова.

През април тази година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Той бе признат за виновен в това, че в нощта на 20 юли 2023 година в с. Цалапица умишлено е умъртвил Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Съдът постанови той да заплати 530 хиляди лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес.

Атанаска Бакалова - майка на убития Митко: "Надявам се на обективен и справедлив съд да получим на втора инстанция, да чуем така желаната доживотна присъда за Рангел Бизюрев. На първа инстанция не я чухме, беше премахнат член 116 с особена жестокост. Да убиеш 24-годишен мъж, да го изкараш от дома му първо, да го пребиеш, да го натовариш в безсъзнание и да отидеш и да му изкопаеш дупката, и да го заровиш хъркащ, докато го изкарват от колата там, на полето, и да го заровиш, и били му дали първа помощ ..."

Почернената майка е категорична, че е имало пропуски при съдебния процес, предава БНТ.

"Пропуски имаше много, експертизата излезе, че изобщо нищо не е направено и обективната истина не е излезнала изобщо. Надеждата я е изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един получава и то 15 години, другите двамата - близнаците 4 години и 4 години и половина. Атанас Гунчев, който гледа как товарят тялото и присъства на място, той пък защитен свидетел. Аз тогава на какво да вярвам. Близнаците са съдени за укривателство, а са всъщност съучастници на предумишлено убийство."

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Прокуратурата протестира наложеното наказание на Бизюрев, като настоява той да бъде осъден по първоначалната правна квалификация с частта, че деянието е извършено с особена жестокост, каза пред журналисти зам.- апелативният прокурор Йорданка Тилова.

Защитникът на Бизюрев адвокат Делчо Джубелиев също обжалва решението на Окръжния съд с искането деянието да се квалифицира като причинена умишлена телесна повреда, от която е последвала смърт по непредпазливост.

Надявам се на обективен и справедлив съд и да чуем доживотен затвор без право на замяна, каза преди заседанието майката на Димитър - Атанаска Бакалова. По думите ѝ при разглеждането на делото в Окръжния съд е имало много пропуски и обективната истина не е излязла изобщо. "Надеждата я изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един с присъда 15 години", допълни Бакалова.

Делото в Апелативния съд в Пловдив е насрочено за 6 ноември.