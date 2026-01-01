Цените на картите за лифт в ски зона Банско ще бъдат намалени от 1 април, съобщиха от фирмата концесионер на ски зоната „Юлен“ АД.

Оттам посочват, че любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през пролетната ваканция на учениците, както и по време на Великденските празници.

За три дни: По-ниски ще бъдат цените на лифт картите за деца в Боровец

Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, за деца от 12 до 19 години цената ще бъде намалена от 53 на 40 евро, при децата между 7 и 12 години, както и пенсионери до 75 години дневната карта от 30 евро ще бъде намалена на 20 евро. Намалени са и цените на картите за лифт съоръжения за два и повече дни.

От фирмата концесионер съобщават още, че ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. От там допълват, че в момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.

Цените на картите за лифт съоръженията, валидни до 31 март, както и новите цени, които ще важат от 1 април до края на зимния сезон, могат да се видят на сайта ски зона Банско.