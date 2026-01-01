Окръжна прокуратура–Бургас се самосезира и разпореди две проверки по данни от медийни публикации за предоставяне на горски терен край Синеморец за къмпинг на занижена цена. Проверките са две и са възложени на различни институции, те целят установяване на всички факти и законосъобразността на извършените действия.

По първата от тях е разпоредено на служители от ОД на МВР-Бургас да изискат цялостната документация имаща отношение по случая. Ще бъдат снети и сведения от лица с касателство към случая, във връзка с техни функционални действия или бездействия. В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, ИАГ и други институции.

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Отделно от гореизложеното, Окръжна прокуратура-Бургас ще извърши проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая, с оглед тяхната законосъобразност.

За целта Окръжна прокуратура-Бургас е ангажирала компетенциите на кмета на общ. Царево, началника на РДНСК-Бургас, директора на ОД на МВР-Бургас, областният управител на Област Бургас и директора на РИОСВ-Бургас.

При констатация на незаконосъобразен административен акт, Окръжна прокуратура-Бургас ще се възползва от законорегламентираната възможност за протестирането му пред Административен съд-Бургас