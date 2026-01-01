„Няма нищо за уточняване. Това, което заявих вчера, е, че България няма да предоставя повече военна помощ от складовете на Българската армия. Това е. Аз съм министър на отбраната и отговарям за Българската армия, не отговарям за производство и продажба на оръжие.“

Стоянов: България няма да предоставя повече оръжие на Украйна

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти преди заседанието на парламентарната Комисия по отбрана.

Припомняме, че след като вчера военният ни министър Димитър Стоянов намекна, че е възможно страната ни да преосмисли помощта за Украйна, днес премиерът развенча всякакви съмнения по темата и категорично утвърди позицията. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви Радев и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.

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