Самолети на френската група за въздушна акробатика „Патрул на Франция“ прелетяха вчера над Статуята на свободата в Ню Йорк в рамките на изключителна операция, организирана по случай честванията на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, предадоха Франс прес, "Фигаро" и Бе Еф Ем Те Ве.

Статуята на свободата е подарена на САЩ от Франция през 1886 г. Вчера под ясно синьо небе над нея прелетяха осем военни самолета, като дирята, която оставиха след себе си в небето беше с цветовете на френския трикольор.

Няколко минути по-рано те прелетяха и над военната академия „Уест пойнт“, на около 80 километра северно от Ню Йорк, а след това се отправиха към Филаделфия, люлката на Декларацията за независимост от 1776 г.

„Честно казано, никога не съм си представял, че ще мога да прелетя над Статуята на свободата през живота си“, сподели пред Франс прес командирът на групата Брис Бодуен.

Мисията, наречена „Свобода 250“, подчертава решаващата подкрепа на Франция за американците, надигнали се преди два века и половина срещу британската корона. Именно затова Вашингтон често напомня, че Франция е „най-старият съюзник на САЩ“.

По време на мисията, която ще приключи на 5 юли, са предвидени още няколко подобни демонстративни полета – над щатите Мериленд и Вирджиния и над Вашингтон, както и отново над Ню Йорк на 4 юли, когато е националният празник на САЩ и годишнината от Декларацията за независимост.

Осемте самолета на „Патрулът на Франция“ са съпровождани в мисията си от транспортен самолет „A400M“ и два резервни самолета. В мисията участват общо 85 военнослужещи.