Старши комисар Николай Пелтеков поема поста директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщиха за БТА от МВР.

Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР

Досега Пелтеков заемаше поста заместник-директор на СДВР. Директорският пост бе овакантен, след като титулярът Любомир Николов бе назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР поради оставката на Георги Кандев.

Николай Пелтеков е роден на 20.03.1977 г. в Гоце Делчев. Завършил е висшето си образование в Академия на МВР. Постъпва в системата на МВР през 2000 г. Преминава през длъжностите граничен полицай в Регионална гранична служба – Гоце Делчев; инспектор в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към Пето районно управление – СДВР; инспектор в отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към Пето районно управление – СДВР; началник на група и началник на сектор към Четвърто районно управление – СДВР; началник на сектор „Престъпления, свързани с моторни превозни средства“ – СДВР.

От 13 март 2026 г. Николай Пелтеков е временно преназначен на длъжност заместник-директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.