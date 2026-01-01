Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР.

Главен комисар Любомир Тодоров Николов е директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), а от днес изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Роден е на 22 септември 1977 г. в София. Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) през 2003 г.

Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР

Кариерата му в системата на Министерството на вътрешните работи започва през 2001 г. като полицай в охранителна полиция на „Аерогара София“. Впоследствие заема редица ръководни и експертни длъжности, сред които инспектор в сектор „Икономическа полиция“ към Първо районно управление на СДВР и инспектор в сектор „Фалшификации“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Професионалният му път продължава като началник на сектор БОП – Варна, началник на отдел „Североизточен“ в ГДБОП, директор на Областната дирекция на МВР в Хасково и заместник-директор на ГДБОП.

От 19 юни 2023 г. Любомир Николов е назначен за директор на СДВР.

Той е преминал международен полицейски курс на обучение в Международната академия за правоохранителни органи (ILEA) в Будапеща.

За своята работа през годините е многократно отличаван с писмени похвали, благодарности, колективни и индивидуални парични награди, както и с почетните знаци на МВР III, II и I степен, връчени от министъра на вътрешните работи.