Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР.

По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като дотогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите.

На въпрос кой ще ръководи Столичната дирекция, след като Любомир Николов поеме временно функциите на главен секретар, министърът заяви, че ще бъдат определени негови заместници.

„Ще посочим няколко заместници, така че има кой да управлява столичната полиция. Това обсъдихме и днес на оперативката. Макар донякъде системата да се обезкървява, имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в определен момент. Стремим се да правим най-правилния избор спрямо ситуацията“, каза той.

Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа, но не е чул съществена причина за напускането му.

"Не съм имал никакви противоречия с г-н Кандев и не е давал никакви индикации да има каквито и да е проблеми", заяви министърът.

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Засилват контрола по границите

Той каза още, че ще бъде подобрена охраната по границите на страната, но няма да се затрудни преминаването особено на български граждани. "Създадена е организация", заяви министърът на МВР.

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"Тече разследване и се работи с доста документи. Всеки един ще обяви резултатите за работата си. Обвиненията ги повдига прокуратурата. Целият доказателствен материал е много обемен, хиляди документи", каза той.

Министърът коментира и информацията, че двама от участниците в тежката катастрофа на Челопешко шосе са били задържани при акция на ГДБОП през 2025 г.

„В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, а по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт, без да имат необходимите доходи. Изчакайте резултатите. Те ще бъдат бързи и категорични“, заяви той.

По думите му не е важно какво се е случило назад във времето, а да не се допуска бездействие или толерантност към подобни прояви.