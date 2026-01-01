Служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала инвестиционни измами спрямо чуждестранни граждани чрез колцентър, базиран в София.

Акцията е осъществена на 4 юни под надзора на прокуратурата.

ГДБОП

ГДБОП

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, свързани с компютърни измами и участие в организирана престъпна група с цел набавяне на имотна облага.

Според събраните до момента доказателства колцентърът е бил представян като надежден инвестиционен посредник.

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Чрез различни комуникационни канали потенциални инвеститори са били убеждавани да вложат средства срещу обещания за висока доходност и бърза възвращаемост.

ГДБОП

Разследването сочи, че обещаните печалби не са били реализирани, а потърпевшите не са успявали да възстановят дори първоначално вложените суми.

ГДБОП

В рамките на операцията са задържани петима души - български и чуждестранни граждани. Те са арестувани по реда на Закона за МВР.

ГДБОП

ГДБОП

Извършени са претърсвания в административната сграда, използвана от групата, както и на още два частни адреса. Иззети са множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и други веществени доказателства, имащи отношение към разследването.

ГДБОП

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.