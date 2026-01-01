Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли нови удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обеща да отговори на свалянето на американски боен вертолет „Апачи“, предаде Ройтерс Това е поредната ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, която заплашва крехкото примирие между двете страни, отбелязва агенцията.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че „ударите за самоотбрана“ са започнали в 17:00 ч. вашингтонско време по нареждане на Тръмп.

„Мисията е пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия“, се казва в изявление на Централното командване. Американски служител заяви, че вертолетът „Апачи“ се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Централното командване съобщи, че двамата членове на екипажа са били спасени от морски дрон и са в стабилно състояние.

Звуци от експлозии са били чути в източните части на иранската провинция Хормозган, съобщи иранската агенция „Фарс“. Иранските държавни медии също така съобщиха, че има потвърдена информация за попадение на снаряд в Сирик, както и че са били чути експлозии на остров Харг и в близост до Бандар Абас.

Иран заплаши с ответни удари след американските атаки срещу цели в Иран, нанесени в отговор на свалянето на американски военен вертолет, предаде ДПА.

„Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор“, написа рано тази сутрин в Екс иранският външен министър Абас Арагчи.

„Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващите чужденци“, добави той.

Новинарският портал „Аксиос“ цитира американски официален представител, според когото американските сили са бомбардирали ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток.

Според иранските медии САЩ вече са прекратили атаките си.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по четири обекта в американската база „Ал Азрак“ в Йордания с ракети с голям обсег, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс.

КГИР заяви, че сред целите на атаката са били хангари за изтребители Ф-35 и център за командване и контрол, и предупреди, че е готов да даде „разгромяващ и решителен“ отговор на всякакви по-нататъшни атаки от страна на САЩ.

Въоръжените сили на Йордания казаха, че са прехванали и свалили пет ракети, изстреляни от Иран срещу „Ал Азрак“. Те добавиха, че на територията на страната са паднали отломки от прехванатите ракети, но няма информация за жертви или щети.

Иран извърши атаки и в Бахрейн и в Кувейт, които обявиха тревога и задействаха противовъздушната си отбрана, посочва Асошиейтед Прес.

Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран на 28 февруари, войната разтърси световната икономика, което доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят и направи много основни стоки, включително храните, по-скъпи. Официалните представители не успяха да превърнат сключеното през април споразумение за прекратяване на огъня в сделка за трайно прекратяване на конфликта, особено след като Израел засили и разшири военната си кампания в Ливан срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.