Министър-председателят Румен Радев и министърът на външните работи на Република Индия Субрахманям Джайшанкар обсъдиха перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество по време на среща в Министерския съвет днес. Като потенциални области бяха очертани икономиката, високите технологии и изследването на космоса.

В рамките на разговора бе потвърден отличният политически диалог между България и Индия и бе изразено взаимно желание за внасянето на повече прагматизъм в двустранните отношения.

Премиерът подчерта постиженията на България в областта на информационните технологии, дигиталната трансформация и развитието на иновационна екосистема, благоприятстваща инвестициите във високотехнологични производства и научноизследователска дейност. Той отбеляза и че България е сред шестте държави в ЕС, които бяха избрани да изградят фабрики за изкуствен интелект с европейско финансиране.

Президентство на Република България

Сред акцентите в разговора беше и перспективата за сътрудничество в развитието на космически технологии и изследването на космоса. Обща бе позицията, че динамичните промени в света, включително ускореното развитие на изкуствения интелект, поставят нови изисквания пред конкурентоспособността и изискват засилено сътрудничество и инвестиции в сфери с висока добавена стойност.

Двамата обсъдиха и възможностите за по-активно партньорство в сферата на филмовата и развлекателната индустрия. Министър-председателят отбеляза, че

България все по-често е предпочитана дестинация за реализацията на международни кинопродукции, което стимулира развитието на редица, свързани с тях индустрии.

По време на срещата бяха обсъдени и актуални въпроси от международния дневен ред.

България разглежда Индия като приоритетен партньор в динамично развиващия се Азиатско-тихоокеански регион. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на среща днес в МВнР с външния министър на Република Индия д-р Субрахманям Джайшанкар. Това е първото му официално посещение в България в качеството му на министър на външните работи. По време на срещата двамата очертаха добрите двустранни отношения между България и Индия и изразиха готовност за по-нататъшното им развитие. Министър Петрова отбеляза, че активният политически диалог на високо равнище е важен фактор за разширяването на двустранното сътрудничество.

Първите дипломати отчетоха положителното развитие на двустранния стокообмен и обсъдиха възможностите за насърчаване на инвестиционните връзки между България и Индия. Сред областите с най-голям потенциал за сътрудничество бяха откроени високите технологии, изкуственият интелект, иновациите, фармацевтичната индустрия, науката, икономиката и предприемачеството. Във фокуса на разговорите бяха също и актуални въпроси от международния дневен ред.

По време на разговора беше потвърдена подкрепата на българската страна за по-нататъшното задълбочаване на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия в контекста на нарастващите глобални и геополитически предизвикателства.

В областта на образованието, науката и културата двамата министри се обединиха около необходимостта от разширяване на сътрудничеството чрез нови програми и инициативи за периода 2026–2029 г., насочени към насърчаване на академичния обмен и съвместните научноизследователски проекти. Министър Петрова представи възможностите за партньорство чрез утвърдената научна и технологична инфраструктура на България, включително София Тех Парк и Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).