Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание на Република България да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ за срок от 5 години считано от 17 юни 2026 г.

Антоан Любомиров Гечев е роден на 13.09.1969 г. в гр. Ямбол.

През 1993 г. завършва ВВОВУ „Васил Левски“, специалност „Войсково разузнаване“, бакалавър по „Военно дело“, магистър „Инженер по ДВГ“.

През 1998 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“, Филиал „Информация и сигурност“, магистър по „Военно дело“ и специализирана подготовка по стратегическо разузнаване.

От 1993 до 1994 г. е командир на разузнавателен взвод в 9-а танкова бригада, София.

От 1994 до 1996 г. е помощник-началник в КП на 81-ва отделна бригада за ЕРБ, Банкя.

От 1998 до 2001 г. е експерт (оперативен работник) по добив на информация в Служба „Военна информация“.

От 2003 до 2006 г. е старши експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2009 до 2011 г. е главен експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2011 до 2014 г. е началник на сектор в отдел „НАТО, ЕС и партньорски служби“ в Служба „Военна информация“.

От 2017 до 2018 г. е началник на самостоятелен отдел „Човешки ресурси“ в Служба „Военна информация“.

От 2018 до 2020 г. е заместник-директор на Служба „Военна информация“ с отговорности по управление и интеграция на дейността, ресурсно осигуряване, КИС, ППБ и управление на човешките ресурси.

От 2001 до 2003 г. е секретар на аташето по отбрана в Атина, Гърция.

От 2006 до 2009 г. е помощник-военен аташе в Лондон, Великобритания.

От 2014 до 2017 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Берлин, с втора акредитация в Чехия.

От 2020 до 2021 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Рим, Италия.

Женен, с две деца.