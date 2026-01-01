Компенсациите за енергоемките потребители на електрическа енергия за тригодишен период, започващ от 1 юли 2025 г., са определени в размер на 334 млн. евро, като за първата година те са 124 млн. евро. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки ПМС 237/2025 г. за прилагане на програма за предоставяне на помощ за енергоемките потребители.

Енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията (посочени в Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.), ще получат компенсации в размер до 50% от цената на използваната електроенергия.

Условието е половината от получената сума да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация за намаляване разходите на електроенергийната система, в това число - и в проекти за гъвкава електрификация. Допустимата инвестиционна дейност трябва да започне да функционира до 48 месеца след предоставянето на помощта. Изплатените компенсации не трябва да водят до намаляване на цената под 63.9 евро/MWh, предвижда още програмата.

Средствата за нейното изпълнение се осигуряват от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система”. Предоставянето на помощта ще се извършва ежемесечно чрез доставчика под формата на намаление на дължимата сума за плащане по съответната фактура.