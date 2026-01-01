Фестивалът за камерна музика „Неотъпкана пътека“ ще представи своето Осмо издание това лято, от 29 юли до 8 август 2026 г., в пет живописни дестинации — Ковачевица, Добринище, Гоце Делчев, Карпачево и Троян.

Център на сезона е нова поръчка за камерна творба от Дейвид Лудвиг, декан и ръководител на катедрата по композиция в Консерваторията Джуилиард в Ню Йорк. Произведението е посветено на българския политик Димитър Пешев, известен с ролята си в спасяването на българските евреи през Втората световна война. Световната премиера ще се състои на 1 август в Ковачевица.

„Тази композиция е медитация върху темите загуба, памет и оцеляване – в памет на членове на моето семейство, които са загинали или са успели да избягат по време на Втората световна война. Вярвам, също така, че днес повече от всякога трябва да почитаме не само онези, които са погинали, но и онези, които са избрали да се противопоставят на омразата. Хора като Димитър Пешев, който рискува всичко, за да спаси хиляди български евреи, заслужава да бъде помнен и честван“, посочва Дейвид Лудвиг.

Сред другите световни премиери са: нов клавирен квинтет върху традиционни български фолклорни теми от номинираната за Грами българска холивудска композиторка Пенка Кунева, и мултидисциплинарно произведение за две цигулки и камерен ансамбъл от Петър Керкелов (доцент в Национална музикална академия „Панчо Владигеров“, София).

Осмото издание на фестивала включва и едноседмична резиденция в Ковачевица за пет млади студенти по композиция. Участниците ще работят чрез семинари, майсторски класове и неформални срещи, както и ще посещават концертите на фестивала и ще развиват идеи за бъдещи сътрудничества.

Фестивалът обединява изтъкнат международен ансамбъл от музиканти.

Гостуващите артисти включват цигуларката Бела Христова (изтъкнат солист), сопраното Брит Хюит (изпълнител и композитор с иновативен подход), флейтистът Марк Спаркс (главен флейтист на Симфоничния оркестър на Сейнт Луис) и кларинетистката Карин Дорнбуш (артистически директор на фестивал Frontside, Гьотеборг). Към тях се присъединяват български музиканти, които живеят и работят в различни краища на света: пианистката Лора Чекоратова, цигуларите Георги Валчев и Никола Таков, виолистът Борис Тонков, мецосопраното Мариана Карпатова, пианистката Ана Петрова и челистите Александър Сомов и Анет Артинян.

Богата програма Освен новите премиери, програмите за 2026 г. включват както популярни произведения от класическия репертоар — Моцарт, Вивалди, Брамс и Бетовен, така и рядко изпълнявани шедьовъри от Малер, Корнголд и Респиги.

Верен на своята мисия, фестивалът съчетава любимото с неочакваното, представяйки вдъхновяваща програма на едни от най-живописните и исторически значими места в България.