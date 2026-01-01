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Домове, автомобили и автобус бяха подпалени по време на антиимигрантски безредици в Северна Ирландия, избухнали след обвинението срещу 30-годишен судански гражданин за опит за убийство след нападение с нож в Белфаст.

Маскирани групи излязоха по улиците на Белфаст във вторник вечерта, като според местни политици и обществени лидери са били атакувани жилища на представители на етнически малцинства. В някои райони бяха изградени барикади и подпалени къщи, автомобили и обществен транспорт.

Пастор Джак Маккий заяви, че членове на неговата църква са били принудени да напуснат домовете си, а имотите им са били нападнати и опожарени. По думите му хора са били преследвани единствено заради цвета на кожата си.

Премиерът Киър Стармър осъди насилието и заяви, че извършителите ще понесат „пълната сила на закона“. Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл определи случващото се като „откровено насилие“ и призова за спокойствие.

Безредиците избухнаха след като полицията повдигна обвинения срещу Хади Алодид за опит за убийство след нападение с нож в северната част на Белфаст. При инцидента пострадалият е получил сериозни наранявания по лицето, очите и гърба.

По-малки протести бяха регистрирани и в други градове във Великобритания, включително Лондон и Глазгоу. Местни политици предупредиха, че крайнодесни активисти и дезинформация в социалните мрежи допълнително подклаждат напрежението.

„Това, което виждаме, е насилие, основано на расова омраза“, заяви депутатът от Белфаст Клеър Хана, обвинявайки подстрекатели в опит да използват нападението за насаждане на разделение в обществото.

CNN
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