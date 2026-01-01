Домове, автомобили и автобус бяха подпалени по време на антиимигрантски безредици в Северна Ирландия, избухнали след обвинението срещу 30-годишен судански гражданин за опит за убийство след нападение с нож в Белфаст.
Маскирани групи излязоха по улиците на Белфаст във вторник вечерта, като според местни политици и обществени лидери са били атакувани жилища на представители на етнически малцинства. В някои райони бяха изградени барикади и подпалени къщи, автомобили и обществен транспорт.
🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026
Пастор Джак Маккий заяви, че членове на неговата църква са били принудени да напуснат домовете си, а имотите им са били нападнати и опожарени. По думите му хора са били преследвани единствено заради цвета на кожата си.
Премиерът Киър Стармър осъди насилието и заяви, че извършителите ще понесат „пълната сила на закона“. Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл определи случващото се като „откровено насилие“ и призова за спокойствие.
Безредиците избухнаха след като полицията повдигна обвинения срещу Хади Алодид за опит за убийство след нападение с нож в северната част на Белфаст. При инцидента пострадалият е получил сериозни наранявания по лицето, очите и гърба.
🇬🇧 ROYAUME-UNI : La Première ministre d'Irlande du Nord dénonce "une lâcheté répugnante" face aux dégradations qui accompagnent les manifestations anti-immigrés ce soir à #Belfast, où des habitations et des véhicules ont été brûlés.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026
L'attaque au couteau qui a fait un blessé hier,… pic.twitter.com/MBAuWxJlfL
По-малки протести бяха регистрирани и в други градове във Великобритания, включително Лондон и Глазгоу. Местни политици предупредиха, че крайнодесни активисти и дезинформация в социалните мрежи допълнително подклаждат напрежението.
„Това, което виждаме, е насилие, основано на расова омраза“, заяви депутатът от Белфаст Клеър Хана, обвинявайки подстрекатели в опит да използват нападението за насаждане на разделение в обществото.