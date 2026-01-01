Отиде си DJ Steven, един от основателите на „Метрополис", съобщиха от семейството. Смъртта му е настъпила след кратко боледуване.

Стефан Крачанов (DJ Steven) е роден през 1962 г. Професионалната му кариера започва през 1990 г. Под влияние на пионерите на хип-хоп културата като Grandmaster Flash, Kool Herc и Afrika Bambaataa, той работи като диджей в клубове и барове в цяла България.

През 1993 г. достига финалите на първия български DMC шампионат, където печели заедно с формацията Tall, Fat & Small. Година по-късно групата участва на световните финали на Ministry of Sound в Лондон, а DJ Steven е отличен като най-добър диджей на България. С нарастването на популярността на хаус и техно музиката се насочва към тези музикални стилове.

Влияние върху развитието на DJ Steven оказват творчеството на Kraftwerk и музиката на Свен Вет.

През 1997 г. заедно с група съмишленици и диджеи основава организацията „Метрополис", която се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България. Като един от основните диджеи на „Метрополис", DJ Steven участва в десетки събития и турнета редом до световноизвестни имена като Карл Кокс, Джон Дигуийд, Дийп Диш и Джеф Милс.

Освен в България, DJ Steven има участия в Република Северна Македония, Чехия, Турция, Полша и Великобритания, както и на емблематичното събитие Love Parade в Берлин. Той е сред личностите, изиграли роля в развитието и популяризирането на електронната музикална сцена в България, припомнят от „Метрополис".

От „Метрополис“ изразиха съболезнования за загубата на Стефан, определяйки го като „скъп приятел“ и „сродна душа“ на музикалната общност.

„Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката“, написаха от организацията.

От „Метрополис“ подчертават, че той е умеел да общува с публиката чрез музиката независимо от мащаба на събитието – „дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала „Фестивална“ или пред 18 000 на Стрийт парада в Княжеската градина“.

В емоционалното си послание те го описват като „усмихнатия магьосник“, който винаги е оставал зад пулта по-дълго, за да подари на публиката още музика.

„Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче“, пишат още от „Метрополис“.

По думите им приносът му към електронната сцена ще остане трайно в нейната история.

„От всички нас зависи да съхраним ритъма и духа на сцената такава, каквото той я обича. Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки“, допълват от организацията.

В края на посланието си от „Метрополис“ заявяват: „Нашият Стефан, вашият приятел, който, вярваме, че в момента весели ангелите в небесната дискотека така, както никой преди него.“