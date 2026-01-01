Заводът за преработка на дървесина на "Кроношпан България“ във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на Регионалната екологично инспекция, с която линията беше спряна преди пет месеца.

Председателят на парламентарната здравна комисия и депутат от Велико Търново Костадин Ангелов от ГЕРБ излезе с остра реакция в социалните мрежи след съдебното решение.

Линията за ПДЧ на завода във Велико Търново беше запечатана от екологичните инспектори през януари. Административният съд в Бургас се произнесе, че предварителното изпълнение на принудителната административна мярка е незаконно, но РИОСВ спря линията.

На 4 март е последвала нова проверка, която установява, че от завода няма замърсяване, въпреки че сигналите на гражданите за лош въздух продължават, се посочва в решението на ВАС, което е окончателно и потвърждава решението на бургаските магистрати.

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"На практика прекомерно дълговременното спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, което засяга негативно и обществения интерес“, се посочва в определението на ВАС от 9 юни.

Линията ще възстанови работа най-вероятно идната седмица, коментира за БНР Асен Ников от ръководството на "Кроношпан България“: „Процесът не е от днес за утре. Ще планираме другата седмица кога точно ще можем да я пуснем отново“.

По думите му запечатването на линията е довела до поне шестцифрено число загуби на компанията.

Великотърновският депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната здравна комисия проф. Костадин Ангелов коментира в социалните мрежи, че съдебното решение за възобновяване на дейността на линията поставя под сериозен въпрос приоритета на държавата: "Дали това е здравето на гражданите, или е икономическият интерес на една компания“, написа Ангелов.