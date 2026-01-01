Президентът на Украйна Володимир Зеленски разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата обсъдиха необходимостта от спешна доставка на ракети за системите за противовъздушна отбрана и приноса на страните от Алианса към програмата PURL, предаде Укринформ.

"Благодаря на Марк Рюте за личната му подкрепа и за помощта му за Украйна и нашия народ. Информирах Марк за последиците от руските атаки срещу украински градове и села. Обсъдихме защитата на нашия народ от руски балистични заплахи и необходимостта от спешни доставки на ракети за системите за противовъздушна отбрана. Отделна част от дискусията ни се фокусира върху допълнителния принос на страните от съюзническите държави към инициативата PURL и усилията за създаване на антибалистична коалиция", посочи Зеленски в публикация във Фейсбук.

Според украинския президент на срещата са били разгледани и съвместното производство на оръжия и укрепването на сътрудничеството в областта на отбраната между Украйна и страните от НАТО.

"В момента е изключително важно всеки канал, поддържащ нашата противовъздушна отбрана – както двустранен, така и многостранен – да работи с пълен капацитет", подчерта Зеленски.

От своя страна Рюте е отбелязал успеха на украинските войници на фронтовата линия, които нанасят тежки загуби на Русия, както и резултатите от украинските удари с голям обсег, отбелязва Укринформ.