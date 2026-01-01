Кметът на Габрово Таня Христова предлага по-активна роля на местната власт в гарантирането на обществения ред и започване на обществен дебат за начина на определяне на ръководителите на структурите на МВР.

Това каза Христова пред журналисти по повод изпратено до министър-председателя писмо с предложения за законодателни промени. По думите ѝ, повод за инициативата е нарасналото напрежение в Габрово през последните месеци след няколко инцидента, които според нея създават усещане за несигурност сред гражданите.

Шефът на ОД на МВР-Габрово: Градът остава спокоен, а престъпността е под средната за страната

„Когато хората не усещат сигурност в ежедневието си, това означава, че имаме проблем. Очевидно наличните механизми вече не са достатъчни“, каза Христова. Тя посочи, че Общината инвестира в превенция чрез подобряване на градската среда и видеонаблюдение, но законовите правомощия за действия при нарушения са на държавните органи.

Според кмета е необходимо по-ясно разпределение на отговорностите между институциите и повече правомощия за местната власт, ако обществото очаква тя да носи по-голяма отговорност за сигурността.

Сред предложенията е и възможността ръководителите на структурите на МВР да бъдат определяни чрез изборен механизъм. „Когато си на изборна позиция, носиш лична и институционална отговорност. Хората търсят кмета, защото сме най-близо до тях, дори когато проблемите не са в нашите правомощия“, заяви Христова.

Тя подчерта, че гражданите очакват ефективно прилагане на закона и реални резултати. „Хората искат прилагане на закона без компромис. Искат спокойствие там, където живеят и работят“, каза още кметът.

Според Христова общините трябва да бъдат активен партньор в превенцията и координацията между институциите, за да се гарантира сигурността на гражданите.

Припомняме, че в понеделник кметът на Габрово Таня Христова изпрати открито писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града, както и за среща с премиера и министъра на вътрешните работи.

Жандармерия и КПП-та в Габрово след призив на кмета за спешни мерки срещу престъпността

В писмото Христова казва, че в общината се наблюдава ескалация на битовата престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за несигурност, като настоява и за законодателни промени, които да предоставят на общините по-ясни механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред, както и за по-ефективно взаимодействие с органите на МВР.

На 6 май в Габрово възникна масово сбиване, по което беше образувано досъдебно производство. След инцидента в града бяха организирани няколко граждански протеста с искания за повече сигурност и ефективни действия на институциите.

На 19 юни беше регистриран нов случай на сбиване, след който отново се проведоха протестни прояви с настояване за засилено полицейско присъствие и гарантиране на обществения ред. Разследванията по двата случая продължават.

Кметът на Габрово призова премиера за спешни мерки срещу престъпността

По-рано на брифинг, директорът на Областната дирекция на МВР в Габрово Старши комисар Илиян Иванов посочи, че градът остава спокоен, а престъпността е под средната за страната.