Прокуратурата разследва сбиването с пострадали на централния пазар в Габрово, съобщиха от обвинението.

На 19 юни е извършен оглед на местопроизшествието.

Сбиване на централния пазар в Габрово, има пострадали

Около 20:00 часа е възникнал конфликт в района на пазара между четирима пълнолетни мъже, който е прераснал в сбиване.

Подаден е сигнал и е уведомени органите на реда. На пострадалите е оказана лекарска помощ, като един от тях е на лечение в болница.

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Провеждат се разпити за изясняване причините за конфликта и се изисква медицинската документация от прегледите на пострадалите лица.

Предстои назначаване на съдебномедицински експертизи.