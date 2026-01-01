Трима души са задържани след два случая с агресия в Габрово, съобщиха от полицията.

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Униформени работят по два сигнала за инциденти между лица, за които към момента е установено, че са имали предходни конфликти и влошени междуличностни отношения.

На 10 юни е подаден сигнал от 51-годишен мъж, че по-рано на ул. „Свищовска“, разминавайки се с трима мъже, единият от тях му е нанесъл удар с лопата в в гърба и са му отправени заплахи.

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Същият ден е получен друг сигнал, че трима мъже са увредили гумите автомобил, паркиран в централната част на града и са отправили закани за саморазправа към собственика му.

Задържани са извършителите - мъже на 30, 26 и 20 години, криминално проявени. Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.