Обновен е туристическият заслон „Ключ“ над село Очин дол, каза експертът в Природен парк „Врачански Балкан“ Оля Генова. Заслонът се намира по маршрута между село Очин дол и хижа „Пършевица“.

Подменени са покривът и дограмата, поставени са термопанели, ремонтирани са масите, пейките и стълбите към заслона, а вътрешността е почистена и обновена, посочи Генова. Тя добави, че е монтирана и информационна табела, а до заслона е поставен голям символичен ключ, изработен от арматурно желязо, който е замислен като атракция за посетителите и място за снимки с панорамна гледка към Искърското дефиле или към Кобилини стени.

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Ремонтът е осъществен по проект за развитие на Искърското дефиле като туристическа дестинация, който обхваща района от Лакатник до Мездра и цели да направи природните и културните забележителности по-достъпни за туристите. В рамките на проекта е обновен и туристическият маршрут между хижа „Пършевица“ и Очин дол, като предстои да бъде освежена маркировката и да бъдат поставени още няколко указателни табели, добави Генова. Маршрутът е подходящ и за начинаещи туристи, като преходът от хижа „Пършевица“ до заслона отнема около час.

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По проекта е изграден и нов кръгов туристически маршрут „Просечения камък“ в района на Лютиброд. Трасето преминава през живописни местности и покрай малка пещера, което го прави привлекателно за любителите на природата, каза още Оля Генова. Сред останалите дейности са създаването на туристическия сайт „По дефилето“, разработването на обща визуална идентичност на дестинацията, изработването на рекламни материали и заснемането на десетминутен филм и няколко кратки видеа, представящи различни туристически преживявания в Искърското дефиле, сред които рафтинг, катерене и дегустация на местни вина.

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Една от най-важните цели на проекта беше да обединим местните общности и туристическия бизнес, за да започнат да работят заедно, каза още Генова. По думите ѝ, в рамките на инициативата са организирани срещи със заинтересованите страни, както и посещение на Деветашкото плато, за обмен на добри практики в развитието на туристически дестинации. Проектът е поставил основа за сътрудничество между представители на туристическия сектор, местния бизнес и дирекцията на природния парк, допълни тя. Дейностите са финансирани от фондация „Америка за България“.