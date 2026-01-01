Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) Александър Джартов присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, съобщиха от социалното министерство.

"За нас днес тук е празник, отбелязваме не само доставка на техника, а взаимодействие на институциите. Доказваме, че когато взаимодействат, резултатите могат да бъдат много бързи", каза министърът на труда и социалната п олитика в България е Наталия Ефремова.

Вътрешният министър Иван Демерджиев изрази благодарност към министерството на труда и социалната п олитика, на доброволните формирования в борбата с бедствията и на представителите на местната власт. "По-готови сме в сравнение от миналата година. Измененията в климата създават все повече предпоставки за бедствия, ще подготвим по-добре пожарникари и доброволци", каза Демерджиев.

На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за. противодействие на бедствията във връзка със започналия пожароопасен сезон.