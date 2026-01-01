Жители на Габрово излязоха на протест след случай на сбиване с пострадали. Протестът събра хора от града на площад „Възраждане“ тази вечер.

Не бе излъчен говорител на протеста, както и водач. Част от гражданите поведоха събралото се множество на шествие в града, като протестиращите се събраха пред жилището на кмета на Габрово Таня Христова.

Протестиращите отправят искания за справедливост и справяне с етническия проблем в Габрово.

В целия град се наблюдава засилено полицейско присъствие, в Габрово са пристигнали и сили на жандармерията.

По време на шествието се чуваха възгласи „Оставка“. След жилището на кмета на Габрово шествието се отправи през центъра на града към улица „Митко Палаузов“, на която се е състояло и сбиването на 6 май.

Полицията е отцепила номер 20 от улицата и не допуска протестиращите до къщата. До момента не е възникнало напрежение.

На улица „Митко Палаузов“ бяха хвърлени две бомбички, като полицията пропуска само живущите в района.

На брифинг в полицията по-рано днес бе обявено, че инцидентът от 6 май е битов и не е на етническа основа. От Областната дирекция на МВР и от прокуратурата обясниха, че по данни на разследващите около 23:00 часа на 6 май между баба и внучка е възникнал скандал пред дома им. Заради шумното поведение съседи са им направили забележка, след което конфликтът е ескалирал до физическа саморазправа между близки и роднини на двете жени и живеещи в района. От прокуратурата уточниха, че всички участници са пълнолетни български граждани и жители на община Габрово. Според наблюдаващия прокурор твърденията в социалните мрежи за нападение на етническа основа не отговарят на обективната действителност.

В Община Габрово е получено заявление за организиране на протест от 19:00 ч., като в заявлението не е посочено място на провеждане.