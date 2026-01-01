За трети път габровци излязоха на протест. Гражданите се събраха в 17:30 на площад „Възраждане“ където се намира Съдебната палата, административната сграда на Община Габрово и Областна администрация – Габрово.

Гражданите протестират мирно. На площада има засилено полицейско присъствие, има и жандармерия.

Събралото се множество застана пред входа на Областна администрация – Габрово, като няколко души съобщиха на присъстващите, че в сградата на Областна администрация са кметът на Габрово Таня Христова, както и главният секретар на МВР Георги Кандев.

Кметът на Габрово Таня Христова заяви в социалните мрежи, че местната власт няма да допусне опити за превръщане на града в арена на етническо напрежение и сблъсъци. Повод за позицията ѝ са протестите в града през последните дни след конфликт между две семейства.

В публикация, разпространена в социалните мрежи, кметът посочва, че случаят е бил използван за създаване на напрежение, което според нея не отразява реалната ситуация в Габрово.

„Социалните мрежи и политически инженери превърнаха един конфликт между две семейства в проблем, какъвто няма“, заявява Таня Христова.

По думите ѝ глобалните кризи и ежедневните проблеми на хората са намерили „удобен отдушник“ в Габрово, а градът е бил превърнат в „изкупителна жертва“.

Кметът подчертава, че няма да позволи постигнатите през годините резултати и развитието на града да бъдат „хвърлени в анархия и хаос“.

„Ще овладеем всички опити за превръщане на любимия ни град в арена на етническо противопоставяне и сблъсъци“, посочва още тя.

В обръщението си Таня Христова подчертава, че Габрово никога не се е славил с етнически, религиозни или расови конфликти и определя града като символ на мъдростта, предприемчивостта и хумора.

Тя призова жителите за спокойствие и заяви, че с „любов, труд и постоянство“ градът ще продължи да се развива.

По-рано днес областният управител на Габрово призова за деескалация на напрежението и повече координация между институциите след инцидента в града.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространение на кадри от инцидента в социалните мрежи, в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста. На 9 май жители на града се събраха на площад „Възраждане“, като част от протестиращите проведоха шествие в централната градска част при засилено полицейско присъствие и присъствие на жандармерията.