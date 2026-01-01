Областният управител на Габрово Асен Даскалов свика спешна работна среща с представители на отговорните институции и членовете от Община Габрово в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Срещата започна в 13:00 часа в сградата на администрацията, като на нея се обсъждат мерките за гарантиране на обществения ред и недопускане на ескалация на напрежението в града.

Повод за напрежението стана масово сбиване, възникнало на Гергьовден около 23:30 часа на улица „Митко Палаузов“ в Габрово. При инцидента са пострадали трима души. Според информацията на полицията, причината за конфликта е забележка към съседи заради шум на улицата пред жилищата им. От разпространени видеокадри се вижда, че в сбиването участват както мъже, така и жени.

Жители на Габрово излязоха на протест след случай на сбиване с пострадали

Очевидци разказаха пред NOVA, че сцените са били изключително тежки. „Ние излязохме. Тя тичаше окървавена към мен. Мъжът ѝ лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ. Аз оказах помощ на децата, които видяха всичко. Видяхме също майка, която иска да прибере детето си, за да не гледа и те я дръпнаха да я бият и ритат“, разказа свидетел на случилото се.

Случаят първоначално доби популярност в социалните мрежи, където бяха публикувани видеа и разкази на участници и очевидци. Това предизвика силна обществена реакция и протести в града в петък и събота вечерта, а за тази вечер е обявена нова демонстрация с искания за повече ред и сигурност.

От полицията и прокуратурата определиха случая като битов конфликт, а не като инцидент на етническа основа. „Не става дума за сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци“, заяви заместник-директорът на ОДМВР – Габрово комисар Цветан Петков. По думите му участниците в боя и част от свидетелите са били във видимо нетрезво състояние.

Според данните на полицията след сбиването един от пострадалите е с фрактура на носа, други са получили охлузвания по главата, а непълнолетно момче е с порезна рана на кутрето. Свидетели твърдят, че е използван нож, но от полицията посочват, че до момента не е установено хладно оръжие.

Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин заяви, че на място са били изпратени три полицейски екипа и насилието е било преустановено веднага. Две от активните лица са били задържани, а впоследствие освободени. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Районният прокурор Борислав Борисов уточни, че към момента няма повдигнати обвинения, тъй като все още се изяснява характерът на телесните повреди.

Инцидентът постави отново на дневен ред темата за напрежението между местните жители и ромите, заселили се в града през последните години. От полицията подчертаха, че всички участници в конфликта пребивават законно в Габрово и че досега не са получавани сигнали за нарушения на реда на този адрес. Жители на града обаче коментират, че често не подават сигнали от страх от последствия.

Заради случилото се Община Габрово е издала заповед за незабавно извеждане от общинското жилище на две от жените, за които се твърди, че са вдигали шум и са станали причина за скандала. „Общината ще продължи с проверки на всички общински жилища и ще бъде безкомпромисна към всеки един наемател“, заяви заместник-кметът Мария Йозова.

Протестите в Габрово продължават вече няколко дни. Близо 500 души се събраха в центъра на града и преминаха в шествие по основните улици, като част от тях стигнаха и до дома на кмета Таня Христова с искане за оставката ѝ. Демонстрациите преминаха без сериозни ексцесии, но градът остава под засилено полицейско присъствие и охрана от жандармерия.

Интересен момент според участници в протестите е, че към демонстрациите са се присъединили и местни роми, които подкрепят исканията за повече сигурност и спазване на правилата. Очаква се протестите да продължат и през следващите дни, въпреки че седмицата е празнична за Габрово.