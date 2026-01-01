Кметът на община Габрово Таня Христова е изпратила открито писмо до министър-председателя Румен Радев, с което настоява за предприемането на спешни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града, пише на официалната страница на кмета.

В писмото Христова посочва, че Общината е изправена пред сериозно изпитание за сигурността и спокойствието на гражданите заради ескалацията на битовата престъпност, нарастващото етническо напрежение и засилващото се усещане за несигурност.

Според кмета проблемът не е в липсата на законодателство, а в недостатъчно ефективното му прилагане. По думите ѝ практиката показва, че липсата на последователност и навременна реакция от страна на държавните институции създава усещане за безнаказаност, подкопава общественото доверие и поставя под риск обществения ред.

Таня Христова отбелязва, че Община Габрово е инвестирала значителен финансов и организационен ресурс в системи за видеонаблюдение, подобряване на градската среда и превенция на престъпността, но тези усилия не могат да бъдат достатъчно ефективни без своевременно полицейско присъствие и решителни действия от страна на държавата.

Областният управител на Габрово свиква спешна среща заради общественото напрежение в града

В писмото се подчертава, че кметът носи ежедневна отговорност пред гражданите за тяхната сигурност, но не разполага с необходимите оперативни правомощия за противодействие на престъпността, тъй като те са съсредоточени в държавните правоохранителни органи. Според Христова това създава несъответствие между обществените очаквания към местната власт и законовите ѝ възможности за действие.

Кметът настоява за законодателни промени, които да предоставят на общините по-ясни механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред, както и за по-ефективно взаимодействие с органите на МВР. Сред предложенията е и модел, при който ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да получават легитимност чрез пряк избор от гражданите в рамките на местните избори.

В заключение Таня Христова отправя искане за спешна среща с министър-председателя и министъра на вътрешните работи, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки за стабилизиране на сигурността в община Габрово и необходимите законодателни промени за укрепване ролята на местната власт при опазването на обществения ред.

Нов протест в Габрово: Кметът няма да позволи градът да се превърне в арена на етническо напрежение

Припомняме, че на 6 май 2026 г. в Габрово възникна сбиване между група хора, при което са пострадали участници в инцидента. По случая бе образувано досъдебно производство, а служители на Министерството на вътрешните работи започнаха разследване за установяване на всички обстоятелства около случилото се.

След инцидента в града бяха организирани граждански протести. Участниците заявиха, че настояват за бързо изясняване на случая, ефективни действия от страна на правоохранителните органи и гарантиране на обществения ред и сигурността. По време на протестните прояви бе засилено полицейското присъствие с цел недопускане на нарушения на обществения ред.

На 19 юни 2026 г. в Габрово беше регистриран нов случай на сбиване, по който също започна разследване. След инцидента отново се проведе протест, на който граждани изразиха безпокойство във връзка с обществената сигурност и настояват за последователни мерки за предотвратяване на подобни случаи.