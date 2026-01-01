Областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква спешна работна среща с представители на отговорните институции и членовете от Община Габрово в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Срещата е насрочена за 13:00 ч. днес в заседателната зала на Областната администрация.

Напрежението в града възникна след сбиване на 6 май. За инцидента бе съобщено два дни по-късно, а от полицията и прокуратурата обявиха, че той е битов. Габровци излязоха на протести в петък и събота вечерта.

Ще бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на обществения ред и недопускане на ескалация на напрежението, както и възможности за дългосрочни решения чрез образователни инициативи, активен диалог и социална подкрепа. Целта е институциите да изработят общ подход и дълготраен механизъм за реакция при подобни ситуации, основан на законността, обществения интерес и междуетническата толерантност, посочва БТА.

Жители на Габрово излязоха на протест след случай на сбиване с пострадали

От разпространени видеокадри се вижда, че в сбиването участват жени и мъже.

"Ние излязохме. Тя тичаше окървавена към мен. Мъжът ѝ лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ. Аз оказах помощ на децата, които видяха всичко. Видяхме също майка, която иска да прибере детето си, за да не гледа и те я дръпнаха да я бият и ритат", коментира пред NOVA очевидец.

Спорът между съседите става заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването.

"Този адрес беше непознат до обаждането. Три екипа са били на място. На момента е преустановено насилието. За алкохола - нашата работа е първо да осигурим живота и здравето на хората, после двете активни лица са задържани. Всичко като стъпки е направено", заяви Иван Халкин, началник на РУ на МВР - Габрово.

"Не става дума за сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци. Задържани са две от лицата причинили леки телесни повреди от пострадалите, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар", каза Цветан Петков, зам. директор на ОД на МВР.

Районният прокурор Борислав Борисов коментира, че няма взети мерки за неотклонение и и повдигнати обвинения. "Тепърва се уточняват телесните повреди и могат да са по-тежки, евентуално да се отиде в средна телесна, когато ще се промени престъплението", каза той.

Заради инцидента община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Това са жените, които са вдигали шум и са станали причина за инцидента. "В момента заповедта се връчва и е с незабавно изпълнение. Общината ще продължи с проверки на всички общински жилища и ще бъде безкомпромисна към всеки един наемател", посочи Мария Йозова, зам.-кмет на Габрово.

Въпреки това близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на Общината пред дома ѝ. Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полунощ без ексцесии.