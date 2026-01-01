Габрово е спокоен град с ниско ниво на престъпност, коефициентът на престъпност в областта е с около 50 пункта по-нисък от средния за страната.

Това каза директорът на Областната дирекция ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов по време на брифинг за резултатите от специализирана полицейска операция, проведена на територията на общината.

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По думите на Иванов акцията е започнала в 6:00 часа сутринта и е била планирана предварително, без връзка с изпратеното ден по-рано от кмета на Габрово Таня Христова писмо до министър-председателя. В акцията участват близо 100 служители на реда.

В операцията участват служители на ОД на МВР, Районното управление в Габрово и екипи на жандармерията. Основните цели са противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, конвенционалната престъпност, издирването на лица, обявени за общодържавно издирване, както и контрол по Закона за движението по пътищата.

По данни на полицията до момента са проверени 37 адреса по Закона за гражданската регистрация, 315 моторни превозни средства и 458 лица. Извършени са 34 проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества сред водачи, като положителни проби не са установени.

Полицейските служители са връчили четири наказателни постановления, 28 електронни фиша и призовки. Съставени са 32 глоби с фиш, един акт по Закона за движението по пътищата и пет акта по Закона за българските лични документи.

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В хода на специализираната операция са извършени претърсвания на пет адреса. Задържани са осем души, представляващи оперативен интерес по линия на наркотичните вещества, както и едно лице, обявено за общодържавно издирване.

При претърсванията са открити и иззети около 54 грама амфетамин, 40,8 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, три неистински банкноти с номинал от 100 евро, както и 12 флакона по 50 милилитра, съдържащи метадон.

По отношение на проверките по адресна регистрация старши комисар Иванов каза, че те се извършват ежедневно съвместно със служители на Община Габрово. По думите му не са установени лица с тежки нарушения или такива, които да са били обявени за общодържавно издирване. При констатирани несъответствия се предприемат необходимите административни мерки.

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В отговор на въпрос дали акцията е свързана с писмото на кмета Таня Христова, директорът на ОД на МВР каза, че операцията е планирана преди изпращането му. „Непрекъснато планираме подобни полицейски операции. В конкретния случай са ангажирани повече сили, включително служители на жандармерията, за да има засилено полицейско присъствие и по-висока ефективност на действията ни“, каза Иванов.

Той представи и данни за криминогенната обстановка в общината. За първото полугодие на 2026 г. в Районното управление в Габрово са регистрирани 207 криминални престъпления при 250 за същия период на 2025 г., което представлява намаление от 17,2 процента. Престъпленията против собствеността са 87 при 115 година по-рано, или спад от 24,3 процента.

„Смятам, че Габрово към момента е един спокоен град, който се характеризира с ниско ниво на престъпност. Данните доказват това“, каза директорът на областната дирекция.

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Старши комисар Иванов допълни, че комуникацията между полицията, Община Габрово и Областната администрация е добра и институциите работят съвместно по направления като превенция на престъпността, пътна безопасност, противодействие на наркоразпространението, проверки по Закона за гражданската регистрация и обезпечаване на обществения ред при масови прояви.

Припомняме, че в понеделник кметът на Габрово Таня Христова изпрати открито писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града, както и за среща с премиера и министъра на вътрешните работи.

В писмото Христова казва, че в общината се наблюдава ескалация на битовата престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за несигурност, като предлага и законодателни промени, свързани с организацията на местните структури на МВР.

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На 6 май в Габрово възникна масово сбиване, по което беше образувано досъдебно производство. След инцидента в града бяха организирани няколко граждански протеста с искания за повече сигурност и ефективни действия на институциите.

На 19 юни беше регистриран нов случай на сбиване, след който отново се проведоха протестни прояви с настояване за засилено полицейско присъствие и гарантиране на обществения ред. Разследванията по двата случая продължават.