Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските си качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

„Искам да подчертая колко е важно това посещение. Срещата на върха на НАТО се провежда в Анкара и всички лидери се събрат в нашата страна. Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде утре с нас, ще ни даде още сила“, заяви Ердоган при разговора им в президентския дворец „Бештепе“.

Тръмп също заяви, че с Ердоган са големи приятели и го поздрави за свършеното, давайки за пример летището, на което е кацнал, и пътищата, по които е минал.

„Вие сте много добър лидер, лидер, който е уважаван в целия свят. Имаше много хубава химия между нас, имахме много добри отношения. Турция с лидерството на президента (Ердоган – бел. ред.) стана една изключително силна страна“, заяви Тръмп.