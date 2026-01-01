Украинката Анастасия Березовска, заподозряна в организирането на бомбения атентат срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев в Монако, е била открита мъртва близо до Киев, съобщават местни медии. По информация на изданията тя е била простреляна.

Тялото на 39-годишната Березовска е намерено около 23:00 часа на 6 юли, съобщава вестник „Правда“. Към момента няма официално потвърждение от украинските власти.

Според разследващите Березовска е заподозряна, че на 29 юни около 21:00 часа местно време е оставила пакет във входното антре на жилищна сграда в Монако, след което е напуснала мястото пеша и се е отправила с автомобил към Германия. При експлозията са били тежко ранени санкционираният украински милионер Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му.

За Березовска е била издадена червена бюлетина на Интерпол по обвинения в опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпен умисъл и участие в престъпен сговор.

Заместник-прокурорът на Монако Морган Реймънд заяви, че заподозряната е била преоблечена като мъж по време на нападението.

След взрива партньорката на Ермолаев — 46-годишната украинка Анна Насобина, която живее в Лондон — е получила тежки травми. Краката ѝ са били ампутирани вследствие на нараняванията. 13-годишният ѝ син Ариел също е пострадал, но с по-леки травми.

Според съобщенията Березовска е пристигнала в Украйна на 1 юли.

След откриването на тялото ѝ двама заподозрени са били задържани, включително действащ служител на военното разузнаване, съобщава новинарска агенция, позовавайки се на източник от правоохранителните органи.

„Единият от тях е настоящ служител на Главното разузнавателно управление, а другият е бивш служител на реда“, твърди източникът. Официално потвърждение на тази информация все още няма.

Ермолаев, един от най-богатите бизнесмени в Украйна, който се е отказал от украинското си гражданство, е излязъл от кома след експлозията. Смята се, че състоянието на Насобина остава тежко.

Синът ѝ Ариел е успял да разкаже на полицията какво си спомня от нападението във входа на жилищната сграда, в която е живеел с майка си.

Първоначално се съобщаваше, че съпругата на Ермолаев — 56-годишната Анна Ермолаева — също е била сред пострадалите. По-късно стана ясно, че тя не е била в страната по време на експлозията и че Ермолаев е бил заедно с Насобина при нападението.

Разследващите разглеждат версията, че атентатът може да е свързан с бизнес спорове около кол център в украинския град Днепър, в които са били замесени Ермолаев и 35-годишният му син Артур.

Руски Telegram канали, подкрепящи войната на Владимир Путин, активно разпространяват твърдения, че зад нападението стои украинската Служба за сигурност (СБУ), но тези обвинения не са потвърдени.

Камери за наблюдение са заснели жена, приличаща на Березовска, пред жилищния комплекс „Сънс Палас“ — луксозна сграда, собственост на Ермолаев. Именно във фоайето на сградата, малко преди 21:00 часа, е избухнала оставена раница, която според разследващите е била активирана дистанционно чрез мобилен телефон.

„Главният заподозрян е идентифициран от свидетел“, твърди разследващ източник.

Записи от охранителни камери показват фигура с черна шапка, която напуска района пеша и преминава към Франция, където в този район няма постоянни гранични проверки. Според разследващите тя се е насочила към град Босолей, след което е продължила към Италия и Германия.

„Тя е въоръжена и опасна и се смята, че може да е в компанията на съучастници“, посочва източник от службите за сигурност.

Според същите източници камерите са засекли заподозряната в района в понеделник сутринта, преди тя да се върне и да постави взривното устройство. Смята се, че е била на около 12 метра от него, когато го е задействала.

След искане от страна на властите в Монако германската полиция е претърсила нает апартамента на 39-годишна украинка в района Майн-Таунус. Бил е претърсен и автомобил, използван от заподозряната.

Полицията съобщи, че доказателствата са иззети и ще бъдат предадени на властите в Монако.

Пострадалото 13-годишно момче се възстановява и вече дава показания пред полицията и прокуратурата.

„Той разказва подробно какво е видял, въпреки че спомените му са силно повлияни от преживяното“, заяви източник от силите за сигурност.

Насобина в миналото е била описвана като дългогодишна партньорка на Ермолаев. Тя е родом от Днепър — същия град, от който произхожда и бизнесменът — и е прекарала значително време във Великобритания.

Тя е посочвана като директор на Wycombe Square Investments LLP в Лондон, но често е пребивавала в Монако, особено през летните месеци.

Съпругата на Ермолаев, Анна Ермолаева, използва охранявана семейна вила в Сен Жан Кап Фера — курорт на Френската Ривиера, считан за един от най-скъпите жилищни райони в света.

Според разследващите заподозряната вероятно е използвала т.нар. „телефон за еднократна употреба“ — устройство, което може да бъде закупено евтино и без регистрация. Подобни телефони често се използват при престъпления и се изхвърлят след това.

В дните след нападението в района на издирването са били забелязани полицейски и военни хеликоптери с прожектори, както и множество дронове.