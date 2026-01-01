Партньорката на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев е загубила и двата си крака при експлозията в Монако, пише Ukrainska Pravda, позовавайки са на френското издание Nice-Matin.

Според същите източници една от основните версии е, че атаката е свързана с предполагаеми измамни кол центрове, създадени в украинския град Днепър, за които се твърди, че са предлагали фиктивни инвестиционни схеми. Към момента тази информация не е официално потвърдена от френските разследващи органи.

По-късно стана ясно, че тежко пострадалата жена е партньорката на Ермолаев, а не негова съпруга, както първоначално беше съобщено. Украинската обществена медия Суспільне уточнява, че законната съпруга на бизнесмена не е присъствала на мястото на инцидента.

При експлозията Ермолаев е получил изгаряния и наранявания от шрапнели, но животът му не е в опасност. Той е бил в съзнание при транспортирането си в болница в Ница.

Състоянието на партньорката му е било значително по-тежко. Вследствие на взрива долните ѝ крайници са били тежко увредени, а лекарите са били принудени да извършат ампутация и на двата крака.

При инцидента е пострадал и 13-годишният син на Ермолаев, който е получил леки наранявания. В болница е откаран и друг млад мъж с изгаряния, натъртвания и травма на крака, причинена от фрагмент от взривното устройство. На още двама души е оказана медицинска помощ заради преживян шок.

Според свидетели, цитирани от местните медии, заподозреният е бил облечен с тъмна тениска и бейзболна шапка. Той е заснет от камери за видеонаблюдение в град Босолей, но впоследствие следите му са изгубени. Френските власти предприеха мащабна операция по издирването му с участието на жандармерията и хеликоптер, която продължи през цялата нощ.