Украинка, определена от разследващите като „въоръжена и опасна“, е основната заподозряна за експлозията в Монако, при която тежко пострадаха украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка Анна Насобина и малкият им син.
Главният прокурор на Монако Стефан Тибо потвърди в четвъртък, че заподозряната е около 30-годишна украинска гражданка, която понастоящем живее в Германия.
„Издадена е заповед за ареста ѝ. От тази вечер тя ще бъде обект на червена бюлетина на Интерпол“, заяви прокурорът.
Според високопоставен източник, близък до разследването, жената се е опитала да се дегизира като мъж по време на атаката, но е била разпозната от свидетел.
Разследващите смятат, че след нападението тя е избягала през границата с Франция, а впоследствие вероятно е продължила към Италия. Не се изключва възможността вече да се намира на Балканите.
Ukrainian woman suspected of Monaco bomb attack on tycoon! Police are looking for a woman who was disguised as a man and is suspected of carrying out the attack which wounded three people! https://t.co/XPwJoNERaT— Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) July 3, 2026
Бомбата е била задействана дистанционно
Според разследването експлозията е станала във фоайето на луксозната жилищна сграда „Дворецът на слънцето“ (Palais du Soleil), собственост на Ермолаев.
Около 21:00 часа раница, оставена във входното пространство, се е взривила, след като е била задействана дистанционно чрез мобилен телефон.
При експлозията Анна Насобина е загубила двата си крака, а тя и Ермолаев са получили тежки изгаряния и множество рани от шрапнели. Детето е пострадало по-леко и вече дава показания пред полицията.
По данни на разследващите именно майката е поела основната ударна вълна, което е спасило живота на момчето.
Експлозията в Монако: Партньорката на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев загуби и двата си крака
Заподозряната е заснета от камери
Камери за видеонаблюдение са заснели жена с черна шапка в района както часове преди атаката, така и непосредствено след нея.
Ukrainian woman living in Germany suspected of Monaco bombing and attempted assassination of Vadim Yermolaev —— Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 3, 2026
According to Le Figaro, the woman is in her 30s.https://t.co/7nE0QZqI6k pic.twitter.com/tbDNOeYomq
Разследващите смятат, че тя се е намирала на около 12 метра от мястото на експлозията, когато е активирала взривното устройство.
Според властите тя трябва да бъде смятана за „въоръжена и изключително опасна“, като има данни, че може да е подпомагана от съучастници.
Разследват няколко версии
Френските власти разследват случая като опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и участие в организирана престъпна група.
Според медийни публикации първоначално е проверявана и версия за евентуално участие на украинската служба за сигурност СБУ. Към момента обаче разследването е насочено основно към хипотеза за разчистване на сметки между представители на организираната престъпност.
Възможна връзка с мащабна схема за измами
Украински и френски медии съобщават, че нападението може да е свързано с предполагаеми финансови измами чрез мрежа от колцентрове в украинския град Днепър.
Colis piégé à Monaco, le principal suspect enfin identifié https://t.co/x83KGEkhUN— 21News (@21NewsBE) July 3, 2026
Според публикациите синът на Вадим Ермолаев – Артур Ермолаев – е бил арестуван в Кипър в края на 2025 г. и впоследствие екстрадиран в Естония по обвинения, свързани със схемата.
Самият Вадим Ермолаев многократно е отричал всички обвинения срещу него. Неговият юридически представител в Монако Тео Кошляков заяви, че срещу бизнесмена не се води наказателно производство в нито една юрисдикция.
Междувременно френските власти продължават издирването на заподозряната с участието на полиция, хеликоптери и дронове.