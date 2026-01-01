Украинка, определена от разследващите като „въоръжена и опасна“, е основната заподозряна за експлозията в Монако, при която тежко пострадаха украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка Анна Насобина и малкият им син.

Главният прокурор на Монако Стефан Тибо потвърди в четвъртък, че заподозряната е около 30-годишна украинска гражданка, която понастоящем живее в Германия.

„Издадена е заповед за ареста ѝ. От тази вечер тя ще бъде обект на червена бюлетина на Интерпол“, заяви прокурорът.

Според високопоставен източник, близък до разследването, жената се е опитала да се дегизира като мъж по време на атаката, но е била разпозната от свидетел.

Разследващите смятат, че след нападението тя е избягала през границата с Франция, а впоследствие вероятно е продължила към Италия. Не се изключва възможността вече да се намира на Балканите.

Бомбата е била задействана дистанционно

Според разследването експлозията е станала във фоайето на луксозната жилищна сграда „Дворецът на слънцето“ (Palais du Soleil), собственост на Ермолаев.

Около 21:00 часа раница, оставена във входното пространство, се е взривила, след като е била задействана дистанционно чрез мобилен телефон.

При експлозията Анна Насобина е загубила двата си крака, а тя и Ермолаев са получили тежки изгаряния и множество рани от шрапнели. Детето е пострадало по-леко и вече дава показания пред полицията.

По данни на разследващите именно майката е поела основната ударна вълна, което е спасило живота на момчето.

Експлозията в Монако: Партньорката на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев загуби и двата си крака

Заподозряната е заснета от камери

Камери за видеонаблюдение са заснели жена с черна шапка в района както часове преди атаката, така и непосредствено след нея.

Разследващите смятат, че тя се е намирала на около 12 метра от мястото на експлозията, когато е активирала взривното устройство.

Според властите тя трябва да бъде смятана за „въоръжена и изключително опасна“, като има данни, че може да е подпомагана от съучастници.

Разследват няколко версии

Френските власти разследват случая като опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и участие в организирана престъпна група.

Според медийни публикации първоначално е проверявана и версия за евентуално участие на украинската служба за сигурност СБУ. Към момента обаче разследването е насочено основно към хипотеза за разчистване на сметки между представители на организираната престъпност.

Възможна връзка с мащабна схема за измами

Украински и френски медии съобщават, че нападението може да е свързано с предполагаеми финансови измами чрез мрежа от колцентрове в украинския град Днепър.

Според публикациите синът на Вадим Ермолаев – Артур Ермолаев – е бил арестуван в Кипър в края на 2025 г. и впоследствие екстрадиран в Естония по обвинения, свързани със схемата.

Самият Вадим Ермолаев многократно е отричал всички обвинения срещу него. Неговият юридически представител в Монако Тео Кошляков заяви, че срещу бизнесмена не се води наказателно производство в нито една юрисдикция.

Междувременно френските власти продължават издирването на заподозряната с участието на полиция, хеликоптери и дронове.