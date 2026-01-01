Два бомбени атентата бяха извършени тази сутрин близо до хотела в центъра на сирийската столица Дамаск, където пренощува френският президент Еманюел Макрон, съобщи представител на сирийските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.

Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заяви Елисейският дворец.

Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за боклук, а другото в автомобил близо до хотел "Четири сезона", посочи сирийският представител.

Към момента на експлозиите френският държавен глава вече не беше в хотела, а пътуваше за президентския дворец, където сега има среща със сирийския президент Ахмед аш Шараа, съобщиха кореспонденти на АФП на място.

Дамаск приветства Макрон: Сирия търси партньорство и изход от изолацията (СНИМКИ)

Журналистите са видели също, че прозорците на министерството на туризма, разположено точно срещу луксозния хотел "Четири сезона", са изпочупени в резултат на експлозиите.

Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки, а достъпът за журналисти е ограничен.

Кореспондентите на AФП в Дамаск съобщиха по-рано, че са чули експлозия близо до хотела на Еманюел Макрон в Дамаск.

Френският държавен глава пристигна снощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на ислямистката коалиция начело с настоящия президент Ахмед аш Шараа.

Миналия четвъртък в кафене в центъра на Дамаск беше извършен бомбен атентат, отнел живота на 10 души, припомня АФП.

Снощи сирийският президент даде прием за Еманюел Макрон в ресторант в центъра на столицата, след което двамата държавници посетиха известната джамия на Омаядите.