Два бомбени атентата бяха извършени тази сутрин близо до хотела в центъра на сирийската столица Дамаск, където пренощува френският президент Еманюел Макрон, съобщи представител на сирийските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.
Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заяви Елисейският дворец.
Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за боклук, а другото в автомобил близо до хотел "Четири сезона", посочи сирийският представител.
Към момента на експлозиите френският държавен глава вече не беше в хотела, а пътуваше за президентския дворец, където сега има среща със сирийския президент Ахмед аш Шараа, съобщиха кореспонденти на АФП на място.
Дамаск приветства Макрон: Сирия търси партньорство и изход от изолацията (СНИМКИ)
Журналистите са видели също, че прозорците на министерството на туризма, разположено точно срещу луксозния хотел "Четири сезона", са изпочупени в резултат на експлозиите.
Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки, а достъпът за журналисти е ограничен.
Кореспондентите на AФП в Дамаск съобщиха по-рано, че са чули експлозия близо до хотела на Еманюел Макрон в Дамаск.
Френският държавен глава пристигна снощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на ислямистката коалиция начело с настоящия президент Ахмед аш Шараа.
Миналия четвъртък в кафене в центъра на Дамаск беше извършен бомбен атентат, отнел живота на 10 души, припомня АФП.
Снощи сирийският президент даде прием за Еманюел Макрон в ресторант в центъра на столицата, след което двамата държавници посетиха известната джамия на Омаядите.