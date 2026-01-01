Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Дамаск на историческо посещение, превръщайки се в първия държавен глава от Европейския съюз, посетил Сирия след падането на режима на Башар ал Асад през декември 2024 г. След визитата си той ще отпътува за Анкара, където ще участва в срещата на върха на НАТО, насрочена за 7 и 8 юли.

Посещението се разглежда като важна стъпка в нормализирането на отношенията между Запада и новите сирийски власти. По време на престоя си Макрон ще проведе разговори със сирийския президент Ахмад аш Шараа, представители на гражданското общество и бизнеса, като във фокуса ще бъдат политическият преход, възстановяването на страната, сигурността и икономическото сътрудничество.

В интервю за френската телевизия BFM TV, излъчено по повод визитата на Макрон, сирийският президент Ахмад аш Шараа определи Франция като „приятел на сирийския народ“ и приветства нейната „много конструктивна“ роля след падането на режима на Башар ал Асад.

„Франция винаги е била възприемана като приятел на сирийския народ още от началото на сирийската революция. Тя подкрепи революционното движение, за да може народът, който беше подложен на тиранията на предишния режим, да възвърне свободата и достойнството си“, заяви сирийският лидер.

По думите му посещението на Макрон представлява „важна стъпка за укрепване на отношенията между Сирия и Франция“.

Аш Шараа подчерта, че след 14 години гражданска война Сирия има огромна нужда от международни инвестиции.

„Имаме нужда от много партньорства с компании в различни сектори“, каза той, като определи страната си като „огромна възможност“ за чуждестранните инвеститори да участват във възстановяването на разрушената инфраструктура.

Според сирийския президент Франция ще се включи във възстановяването на инфраструктурата, туризма, селското стопанство и индустрията. Той съобщи още, че Дамаск подготвя поръчка за осем самолета от европейския самолетостроител Airbus.

Аш Шараа представи Сирия и като потенциален стратегически партньор на Европа, като заяви, че страната има „общи цели“ с Франция и останалите европейски държави. Той посочи, че след смяната на властта повече от 1,5 милиона сирийци са се завърнали от съседните страни, което според него е довело до значително намаляване на миграционния натиск към Европа.

Сирийският лидер заяви още, че новите власти вече са започнали операции срещу мрежите за наркотрафик, след като по време на управлението на Башар ал Асад Сирия се беше превърнала в един от основните центрове за производство и трафик на наркотици в региона.

Макрон пристига в Дамаск няколко месеца след като през май 2025 г. стана първият западен лидер, приел Ахмад аш Шараа в Елисейския дворец. Срещата тогава беше възприета като ясен сигнал за подкрепата на Париж към политическия преход в Сирия въпреки противоречията около миналото на новия сирийски лидер.

След приключването на визитата си Макрон ще отпътува за Анкара за срещата на върха на НАТО. Очаква се лидерите на 32-те държави членки да обсъдят войната в Украйна, сигурността в Близкия изток, увеличаването на разходите за отбрана и укрепването на отбранителните способности на Алианса. Предвиждат се и двустранни срещи между Макрон, президента на САЩ Доналд Тръмп, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и други световни лидери.

Посещението на Еманюел Макрон в Дамаск се провежда на фона на политическите промени в Сирия след падането на режима на Башар ал Асад през декември 2024 г. Страната излиза от над 13 години гражданска война, но е изправена пред тежки икономически и хуманитарни предизвикателства и огромни нужди от възстановяване.

Франция беше сред най-критичните европейски държави към управлението на Асад и подкрепяше сирийската опозиция след началото на протестите през 2011 г. След смяната на властта Париж започна диалог с новото сирийско ръководство, като настоява за приобщаващ политически преход, защита на малцинствата и борба с терористичните групировки.

Макрон беше сред първите западни лидери, установили контакт с новите власти в Дамаск. През май 2025 г. той прие Ахмад аш Шараа в Елисейския дворец в Париж, което беше знак за постепенното възстановяване на отношенията между Франция и Сирия.