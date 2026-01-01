Едно от богатствата на столицата, като архитектурен паметник и като термално средище - сградата на минерална баня "Горна баня" буквално рухва, алармира Българска Асоциация за термално наследство.

Тя не се стопанисва и от десетилетия тъне в разруха, като куполът вече е пропаднал. През 2019 г. сградата на минералната баня е прехвърлена от държавата на Столична община.

Булфото

Тъй като в определения 5-годишен срок не са изпълнени условията за реставрация и използване, имотът се връща обратно в собственост на държавата по реда на Закона за държавната собственост.

След решение на Министерския съвет, през септември 2025 г. Областният управител на София влиза във владение на имота като представител на държавата. След това започва процедурата държавата отново да го прехвърли безвъзмездно на Столична община.

Булфото

Банята е построена през 1927 г. и 100 години след това има риск безвъзвратно да се разпадне. От асоциацията напомнят, това беше проектът, който столичани гласуваха в изданието на гражданските бюджети за 2025 г. - възстановяването на именно тази баня.