Временно е ограничено движението в участъка от км 104 до км 116 по пътя Елена – Сливен – Ямбол заради ремонт на водопровод, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението е в сила от 10:00 до 18:00 часа днес.

Обходният маршрут е през Сливен – път I-6 София – Бургас – с. Гавраилово – общински път SLV1112 – път II-53 и обратно.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват поставената временна сигнализация.

Междувременно от пресцентъра на Община Сливен информираха, че във връзка с възстановяване на асфалтовата настилка след аварии по трасета на техническата инфраструктура на „Топлофикация – Сливен“ временно ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства платното по бул. „Христо Ботев“ в посока Розова градина. Ограничението ще обхване участъка от ул. „Дибич Задбалкански“ до ул. „Драгоман“ в централната градска част на Сливен.

Очаква се ремонтните дейности да започнат на 8 юли и да приключат до 11 юли, посочват от общинската администрация. По време на строително-ремонтните работи движението в района ще бъде организирано съгласно временна схема за безопасност.