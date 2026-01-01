След поредицата тежки катастрофи по българските пътища все по-често се поставя въпросът дали шофьорите са подготвени да реагират в критични ситуации. Според рали състезателя и инструктор по безопасно и майсторско шофиране Васил Жеков основният проблем е липсата на практически умения.

„Шофьорите масово не си познават автомобилите, не са подготвени да реагират в каквато и да е била ситуация. Просто защото това никъде не се учи“, каза той в ефира на „ Твоят ден“ .

По думите му много водачи разчитат единствено на годините зад волана, но това не означава, че могат да се справят в екстремна ситуация.

Жеков, който от години обучава водачи на безопасно, майсторско и екстремно шофиране, обясни, че една от най-честите грешки е неправилната работа с волана.

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„Масово шофьорът обича да върти много волана, без да има смисъл. Воланът въобще не кара колата, колкото по-малко го пипаме, толкова по-добре. Става дума за колите с предно предаване“, посочи той.

Според инструктора много шофьори не разбират и как се променя сцеплението на автомобила при различни атмосферни условия.

„Другото е, че шофьорът просто не разбира сцеплението – ако вали дъжд или сняг, то се променя, променя се натискът на газта, на спирачката, всичко“, обясни Жеков.

Той е категоричен, че правилните реакции на пътя не идват с натрупания стаж зад волана, а с целенасочени тренировки.

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„Правилните реакции не идват с повече години зад волана, а с тренировки“, подчерта рали състезателят.

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