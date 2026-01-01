„Ние сме силни тогава, когато защитаваме по-слабите и по-беззащитните от нас“. С този призив протестиращи се събраха пред Софийския районен съд по време на поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в жестокост към животни.

За пореден път защитници на животните излязоха на протест, настоявайки за ефективни наказания и реално прилагане на закона при случаи на насилие над животни. Повод за събирането е делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които според прокуратурата са заснемали видеоклипове с насилие над животни и са ги разпространявали в интернет срещу заплащане.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност за проява на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление, извършено по особено мъчителен начин, с хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали.

Сред протестиращите беше и Златин Младенски, председател на организацията „Мечо и приятели“, който обясни, че протестите около случая продължават, защото делото има значение далеч отвъд конкретните обвиняеми. По думите му преди година протестите са били насочени към промени в законодателството и по-ефективни присъди за насилие над животни.

Протест срещу насилието над животни и за ефективни присъди за Габриела и Красимир

„Преди една година протестите бяха за по-ефективни присъди за насилие срещу животни. Тези промени бяха гласувани юли месец миналата година. Точно една година става сега от тогава. За съжаление тези двамата конкретно са съдени по стария Наказателен кодекс. Така че техните присъди ще бъдат по-малки“, каза Младенски.

Той подчерта, че случаят е знаков, но проблемът с насилието над животни остава широко разпространен.

„Ние сме тук, за да искаме ефективни присъди, защото това е особено знаково дело. Извън техния конкретен случай, за съжаление, все още огромната, огромната част от случаите на насилие с животни остават ненаказани и дори не се започват дела“, заяви председателят на „Мечо и приятели“.

Една от протестиращите, Катерина, заяви, че реалността е доста по-тежка. Според нея има поколения, които все още приемат кучета и котки като нещо, което да върши работа – да пази, да лови мишки, но все повече хора ги приемат като част от семейството.

„Това, което искам у хората да разберат, е, че ние сме силни тогава, когато защитаваме по-слабите и по-беззащитните от нас, а именно тези безгласни същества“, допълни тя.

Зверствата с животни: Съдът заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Според нея основният проблем не е само в законите, а в тяхното прилагане.

„Интересно е, че нашият закон е добър. Проблемът е, че не се спазва. Така че ние по-скоро бутаме в тази посока той да почне да бъде спазван и да има реални санкции, които да не са само на лист, а да бъдат прилагани. И тогава ще тръгне към добро“, смята протестиращата.

Софийският районен съд продължава днес разглеждането на делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. На предишното заседание бяха изслушани заключенията на съдебно-ветеринарни и технически експертизи, анализиращи съдържанието на иззети цифрови устройства. Бяха разпитани и свидетели, сред които представители на организации за защита на животните, подали първоначалните сигнали до органите на МВР.

Защитата на подсъдимите поиска част от материалите по делото да не бъдат приемани с аргумент за нарушения при събирането им, но съдът отхвърли искането. Прокуратурата настоява за ефективни присъди с максимален размер, предвиден в Наказателния кодекс за този вид престъпления.

„Надяваме се на максимално тежко наказание“, каза още Златин Младенски, като уточни, че по отделното обвинение за пране на пари, което може да доведе до по-тежка санкция, делото все още не е започнало.