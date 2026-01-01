Бюджетните решения за 2026 г. ще имат пряко отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсманът Велислава Делчева в становище до Народното събрание по проектите на Закона за държавния бюджет и на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Според обществения защитник въвеждането на по-строги механизми за контрол при отпускането на социални помощи не трябва да води до ограничаване на достъпа на хората, които реално отговарят на условията за получаването им.

В становището си Делчева поставя акцент и върху пенсионната политика. Тя подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но настоява при определянето на размера на пенсионните плащания да се отчитат реалното поскъпване на живота, инфлацията и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната.

Омбудсманът предлага при обсъждането на бюджета да бъде разгледана възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не бъде по-ниска от линията на бедност. Според нея в противен случай съществува риск от задълбочаване на социалното изключване сред възрастните хора.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

Делчева обръща внимание и на липсата на механизъм за ежегодна актуализация на помощите за деца с увреждания, което според нея води до реална загуба на тяхната стойност и затруднява достъпа до рехабилитация, лечение и лекарства.

Сред поставените въпроси са още запазването без промяна на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст и на еднократната помощ за ученици, която остава 300 лв. и не е актуализирана от 2021 г.

Омбудсманът предупреждава още, че увеличаването на осигурителната тежест без съответен ръст на доходите може да натовари допълнително домакинствата. По отношение на предвидените лични осигурителни вноски за държавните служители тя смята, че мярката трябва да бъде съпътствана от ясен и финансово обезпечен компенсаторен механизъм.

В становището си Делчева изразява притеснение и за липсата на предвидено финансиране за изграждането на Националната детска болница в средносрочната бюджетна рамка. Според нея това създава риск проектът отново да бъде забавен след изчерпване на средствата за проектиране.

Комисията по бюджет разглежда бюджетите на държавата, ДОО и НЗОК за 2026 г.

Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2026 г. ще бъдат разгледани днес на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Проектобюджетът предвижда дефицит от 5,7% от БВП, приходи в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Сред предвидените мерки е увеличение на акцизните ставки върху тютюневите изделия.