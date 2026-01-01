Президентът на САЩ Доналд Тръмп пътува за Анкара, Турция, където ще се проведе тазгодишната среща на върха на НАТО.

Форумът се провежда на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и само дни след смъртоносните руски удари срещу украинската столица Киев.

Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха. Двамата са разговаряли по телефона в събота.

Според руското външно министерство в неделя Тръмп отново е предложил съдействие за прекратяване на войната по време на близо 90-минутен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Американският президент обеща да сложи край на войната в рамките на 24 часа след завръщането си в Белия дом за втори мандат. Въпреки това, повече от 500 дни след началото на настоящото му управление, администрацията му все още не е успяла да намери път към мирно уреждане на конфликта между Русия и Украйна, въпреки многобройните дипломатически усилия.

Администрацията на президента Доналд Тръмп очаква сигурността в Ормузкия проток да бъде сред основните теми на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе тази седмица в Анкара, Турция, заяви в неделя високопоставен представител на американската администрация.

По думите му няколко съюзници в НАТО са изразили готовност да се включат в усилията за гарантиране на морската сигурност. Той обаче отбеляза, че много от тях „не разполагат с необходимите кораби или ресурси, за да допринесат за значими морски операции“.

Представителят на администрацията подчерта, че основното послание на Вашингтон към съюзниците остава необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана и повишаване на военната готовност.

„Това е контекстът, в който работим – насърчаваме съюзниците си да бъдат по-способни, да инвестират повече в собствената си отбрана и по този начин да укрепват колективната сигурност“, заяви той.

Анкара ще бъде домакин днес и утре на 36-ата среща на върха на НАТО, която ще събере в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

Двудневната среща ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ и ще бъде втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004 г.

Турските власти определят организацията на форума като една от най-мащабните международни операции, провеждани в страната през последните години. За сигурността ще се грижат общо близо 57 000 служители – над 48 800 полицаи, повече от 7400 жандармеристи и близо 640 специалисти по киберсигурност. Засилени мерки са въведени във въздушното пространство, по основните пътни артерии и около стратегически обекти в Анкара.