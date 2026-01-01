16-годишен младеж пострада тежко и първоначално беше с опасност за живота след падане от тротинетка в Добрич.

По първоначални данни са се сблъскали две електрически тротинетки на алея в градския парк „Свети Георги”, където карането им е забранено, а пострадалото момче не е носило предпазна каска. То е със счупен череп и травми по тялото, предава NOVA .

17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка

Сигнал за инцидента е постъпил в полицията в събота вечерта. Говорителят на Областната дирекция на МВР Стоян Стоянов обясни, че на място е установено пострадалото момче, което е управлявало превозното средство без каска.

„Същото е с травма на черепа и съчетана травма на тялото. Транспортирано е в болницата в Добрич, като по-късно е транспортирано в УМБАЛ „Света Марина” в град Варна”, посочи той.

Разследването по случая продължава, тъй като младежът е бил в безсъзнание и все още не е разпитан. По думите на Стоянов първоначалната информация е, че са се движили две тротинетки една зад друга, но това все още не е потвърдено. „Към момента е без опасност за живота, това е последната информация, която сме получили от лекарите”, допълни говорителят на дирекцията.

От местната администрация коментират, че общинската наредба за индивидуалните електрически превозни средства е съобразена със Закона за движение по пътищата. Секретарят на Община град Добрич Калина Георгиева уточни, че в централната градска част няма право да се преминава с тях. „За парк „Свети Георги” по същия начин - само по велоалеите имат право да се движат.

Освен, че е упоменато в наредбата, около 20 табели има поставени, така че да напомнят, че това е пешеходна зона и превозните средства трябва да бъдат бутани, нямат право да се движат”, категорична бе тя.

Въпреки ограниченията, общинската полиция редовно получава сигнали за нарушения. Георгиева отчете, че от началото на годината глобените са около 90, като 10 от тях са за липса на каски, а около 12 са за лица под 16-годишна възраст. „Общинска полиция са на терен постоянно, както и охранителните фирми, но отговорността за това непълнолетни да бъдат на ЕПС е на родителите”, напомни секретарят на общината.

16-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка

Само преди ден в града приключи и специализирана полицейска акция, насочена към водачите на електрически тротинетки и пешеходците. Стоян Стоянов съобщи, че са санкционирани 23-ма водачи, както и 9 пешеходци, извършили нарушения на Закона за движение по пътищата.

„Основните нарушения, които се допускат в град Добрич, това е управлението им в ЦГЧ, където е забранено неизползването на обезопасителна каска и неизползването на сигнална жилетка. А възрастовата граница е от 14 до 18-20 години”, обобщи той.

От началото на 2026 година в областта са глобени около 300 водачи на електрически тротинетки, което е пет пъти повече в сравнение с предходната година.