Хари Стайлс официално постави рекорд на Гинес след мащабната си поредица от концерти на стадион „Уембли“ в Лондон.

Поп звездата започна световното си турне Together, Together след излизането на четвъртия си студиен албум Kiss All the Time. Disco, Occasionally през март.

Поредицата от концерти стартира с 10 вечери на „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам през май, след което продължи с 12 концерта на 90-хилядния стадион в английската столица.

Така Стайлс постави рекорд за най-много концерти на „Уембли“, изнесени от един артист в рамките на една поредица. Той изпревари досегашното постижение на Coldplay, които имаха 10 концерта.

Според BBC News представителят на Книгата на рекордите Гинес Уил Мънфорд е потвърдил постижението с думите: „Рекордната поредица от 12 концерта на Хари Стайлс е свидетелство за мащаба, амбицията и културното въздействие на неговите изпълнения на живо, както и за невероятната връзка, която има с феновете си.“

Самият стадион „Уембли“ вече беше отдал почит на Стайлс по време на последната му вечер там на 4 юли, като на сградата беше поставен банер в чест на него, турнето и подгряващата изпълнителка в Лондон, Шаная Туейн.

По време на финалния си концерт на стадиона Стайлс отдели момент, за да благодари и на бившите си колеги от One Direction. Групата беше създадена в съседната „Уембли Арена“ по време на The X Factor преди 16 години.

„Искам да благодаря на Найл, Луи, Зейн и на моя скъп приятел Лиъм за тези вечери и за всичко, което научих през това време, за приятелството, за всичко... Нищо от това нямаше да бъде възможно, нямаше да бъда тук без вас. Благодаря ви много“, каза той.

Стайлс специално спомена Лиъм Пейн, който почина на 31-годишна възраст, след като падна от балкон на хотел в Буенос Айрес през октомври 2024 г.

Описвайки създаването на One Direction като събитие, което е „променило живота му“, Стайлс добави: „Когато минавам през този район, ме заливат спомени от онова време. И всеки път, когато имам привилегията да се върна на „Уембли“, това означава изключително много за мен. Благодаря ви много.“

Освен 12-те си концерта на „Уембли“, Стайлс имаше натоварен период в Лондон, тъй като беше и куратор на тазгодишния фестивал Meltdown в Southbank Centre.

След кратка пауза Стайлс ще се върне на сцената на 17 юли на стадион „Морумбис“ в Сао Пауло, Бразилия, където ще изнесе четири концерта с подгряваща група Fcukers.