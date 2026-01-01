Китайският президент Си Дзинпин се очаква да посети Съединените щати на 24 септември, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

„Например президентът Си идва тук към края на септември, мисля, че на 24-и“, заяви Тръмп по време на среща със свои политически поддръжници в Белия дом.

Американският президент посети Пекин на 14 и 15 май. В началото на юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че визитата е довела до малко осезаеми резултати. По думите му основната ѝ цел е била да осигури „пряк контакт“ между лидерите на „двете най-големи и най-могъщи държави в света“.