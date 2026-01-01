Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разрешаването на войната в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и обяви, че темата ще бъде сред основните акценти на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Пред журналисти в Белия дом американският държавен глава изрази увереност, че както Русия, така и Украйна имат желание конфликтът да бъде прекратен.

„Президентът Владимир Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви Тръмп.

Той определи като „добър“ проведения през уикенда телефонен разговор с руския президент.

„Добър телефонен разговор. Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“, каза американският президент.

По думите му и украинският президент Володимир Зеленски е заинтересован от прекратяване на войната.

„Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, заяви Тръмп.

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Президентът на САЩ допълни, че темата за Украйна ще бъде обсъдена по време на срещата на върха на НАТО в Турция.

„Ще отидем на срещата на НАТО и ще говорим там за това. Мисля, че ще постигнем това“, каза още Тръмп, визирайки усилията за прекратяване на конфликта.Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото хората осъзнават

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разрешаването на войната в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и обяви, че темата ще бъде сред основните акценти на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Пред журналисти в Белия дом американският държавен глава изрази увереност, че както Русия, така и Украйна имат желание конфликтът да бъде прекратен.

„Президентът Владимир Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви Тръмп.

Той определи като „добър“ проведения през уикенда телефонен разговор с руския президент.

След срещата си със Зеленски: Тръмп призова Украйна и Русия да прекратят войната

„Добър телефонен разговор. Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“, каза американският президент.

По думите му и украинският президент Володимир Зеленски е заинтересован от прекратяване на войната.

„Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, заяви Тръмп.

Президентът на САЩ допълни, че темата за Украйна ще бъде обсъдена по време на срещата на върха на НАТО в Турция.

„Ще отидем на срещата на НАТО и ще говорим там за това. Мисля, че ще постигнем това“, каза още Тръмп, визирайки усилията за прекратяване на конфликта.