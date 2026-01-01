„Булгаргаз” и „Боташ” подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, съобщават от правителствената пресслужба.

Преди това премиерът Румен Радев разговаря с президента на Турция Реджеп Ердоган. На срещата беше подчертано, че и двете страни имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ.

По време на разговора беше отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Радев изрази признателността си за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.

Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също разговаря.

В Анкара предстои среща на върха на НАТО.