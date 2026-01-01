До края на август ще приключи изграждането на хеликоптерната площадка към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Пазарджик, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов.

Строителните дейности вече са в заключителен етап. Стойността на проекта е 153 хил. евро без ДДС, като финансирането е осигурено чрез целева субсидия от Министерството на здравеопазването и със средства на болницата.

С въвеждането в експлоатация на площадката МБАЛ – Пазарджик ще стане част от националната система за въздушна спешна медицинска помощ (HEMS), което ще осигури по-бърз транспорт на пациенти в критично състояние.

„В момента транспортираме пациентите с линейки до София и Пловдив. Но има случаи, когато има задръствания, тапи или катастрофи по магистралите и линейката няма откъде да премине. Затова това е най-сигурният начин както за пациента, така и за екипа да стигнат до болница“, обясни д-р Темнилов.

По думите му въздушната линейка ще се използва само при най-тежките случаи, тъй като услугата е изключително скъпа.

Новата инфраструктура ще подобри координацията между екипите на Спешна помощ и болницата. Проектът включва и допълнително озеленяване на двора на лечебното заведение.

Изграждането на болнични хеликоптерни площадки е част от национален проект, реализиран съвместно от Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта. Целта е създаването на мрежа от наземни съоръжения в подкрепа на системата за спешна медицинска помощ по въздух. До момента в страната са изградени над 15 вертолетни площадки, а първото лицензирано болнично вертолетно летище беше открито в болница „Уни Хоспитал“ в Панагюрище през ноември 2023 г.