61-годишна жена е в тежко състояние след катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 юли на третокласен път от село Българене към село Стежерово.

Възрастна жена почина след удар от кола в Кнежа

35-годишен шофьор е изгубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещното и се е преобърнал в отводнителен канал.

Пострадала е пътничка в колата. Тя е транспортирана в болница - с опасност за живота.

Тестовете на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата.