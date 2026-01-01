Служители на Първо районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 юли в Шесто районно управление при СДВР, а инцидентът е станал в наследствена къща на ул. „Пирин“ в Перник.

Две разследвания за закана за убийство и домашно насилие води полицията в Перник

По данни на 37-годишна жена с постоянен адрес в София, 34-годишният ѝ съпруг ѝ е нанесъл побой, като отправил и заплахи за живота ѝ.

От пострадалата са снети подробни сведения. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.